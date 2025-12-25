Torino Cagliari, Baroni ha nel mirino quel record! I dubbi sulla formazione

Torino Cagliari è alle porte, Marco Baroni insegue un record a tinte granata in Serie A, ecco poi tutti i dubbi di formazione dell’allenatore

Nemmeno il tempo di metabolizzare la vittoria maturata a Reggio Emilia contro il Sassuolo, che il prossimo match di campionato – Torino Cagliari – è (già) alle porte. Lo sa bene Marco Baroni, il tecnico granata alla ricerca di un record che all’ombra della Mole dura da ben 6 anni. Di cosa si tratta? Ve lo diciamo subito. Il Toro è tornato ad allenarsi al Filadelfia dopo l’ultimo successo con i neroverdi. Duvan Zapata e compagni (ai quali è stato concesso il canonico giorno di riposo il 25 di dicembre) stanno ora preparando la sfida contro la compagine sarda, in programma sabato 27 allo Stadio Olimpico Grande Torino.

Contro i ragazzi allenati da Fabio Pisacane, il Toro cerca la terza vittoria consecutiva in campionato, un risultato che – come anticipato – sulla sponda granata del Po manca da tempo (per la precisione dal lontano 2019). Walter Mazzarri è infatti l’ultimo tecnico dalle parti del Fila ad aver vinto 3 partite una dopo l’altra in Serie A (la storia cambia se si considerano tutte le competizioni). Dopo di lui, in ordine, ci hanno provato: Longo, Giampaolo, Nicola, Juric e Vanoli, ma senza riuscirci. Ora tocca a Baroni tentare di infrangere il tabù e ridare così nuovo slancio alla propria stagione.

Proprio verso l’incontro con i rossoblù Baroni riflette sulla formazione da schierare dal primo minuto. Salvo colpi di scena anche in occasione del match valido per la diciassettesima giornata di campionato il tecnico presenterà la difesa già schierata a Reggio Emilia: con Ismajli a sinistra, Maripan al centro e Tameze sulla destra. In attacco arrivano buone notizie da Simeone, che ha ormai definitivamente superato l’infortunio accusato lo scorso mese e si prepara così a tornare dal primo minuto.

Di più difficile interpretazione il centrocampo. Sugli esterni si va verso il tandem Lazaro-Pedersen, con al centro Gineitis, Asllani e Vlasic (ma attenzione anche a una possibile candidatura per Casadei e Ilic). Insomma, Torino Cagliari si avvicina, tra dubbi di formazione e record in vista, per Baroni si presenta una gara ricca di spunti.

