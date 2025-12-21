Torino, col Sassuolo Baroni sfata un tabù: non accadeva da nove anni

Il Torino vince anche contro il Sassuolo, mister Marco Baroni sfata un tabù, in casa granata non accadeva da nove anni, di cosa si tratta

(Lorenzo Bosca – Inviato al Mapei Stadium). Marco Baroni ringrazia – ancora una volta – Nikola Vlasic. Come accaduto contro la Cremonese lo scorso sabato, è bastato un gol del centrocampista croato per regalare i 3 punti al Torino questo pomeriggio. L’ex West Ham ha infatti sigillato la vittoria granata contro il Sassuolo, inanellando dunque il secondo successo consecutivo per la scuderia piemontese.

«Vlasic si sta calando sempre di più nel ruolo di mezz’ala. Lui ha sempre lavorato come trequartista, seconda punta – ha spiegato Baroni nella conferenza post partita proprio sul suo numero 10 – Ha messo dentro le due fasi. Basta vedere nel recupero quando è andato a sporcare quella palla sulla linea di porta. Poi la chiosa: Stiamo bene fisicamente e lui ci sta dando un contributo importante. Però dobbiamo e possiamo crescere».

E chissà se lo stesso Baroni sarà a conoscenza di aver sfatato un tabù espugnando il Mapei Stadium di Reggio Emilia. Di cosa si tratta? Ve lo diciamo subito. Il Torino, pensare, non vinceva la partita prima dell’arrivo del Natale da ben nove anni. L’ultimo successo granata antecedente al giorno del 25 dicembre risale infatti al 2016, quando il Toro (all’epoca allenato da Sinisa Mihajlovic) superò il Genoa per 1-0 grazie al “canto” del Gallo Belotti. Un dato curioso, che lascia il tempo che trova certo, ma che per lo meno farà trascorrere un periodo natalizio più sereno ai tifosi del Torino.

