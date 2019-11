Torino, Cairo: «Gettare la spugna? Non ci ho mai pensato» – VIDEO

Torino, il presidente Cairo: «Non ho mai pensato di gettare la spugna, anche dopo la retrocessione del 2009»

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Queste le parole del patron granata in merito a un periodo storico duro, quello del 2009 caratterizzato dalla retrocessione:

«Gettare la spugna? Non ci ho mai pensato. Ho avuto un momento duro, con la retrocessione, ma non ci pensai minimamente. Mi contestavano giustamente, perché retrocedere per una squadra come il Toro su orribile».