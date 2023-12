Torino, Cairo: «Nel match di domenica scorsa siamo stati danneggiati»

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato a La Gazzetta dello Sport dello scorso match giocato contro il Frosinone

PAROLE – «Si è visto anche nel match di domenica scorsa, siamo stati danneggiati. Il fatto che anche Luca Massimi, arbitro di Frosinone-Torino, venga fermato dalla sua associazione fino al 31 dicembre, una punizione simile a quella inflitta in passato a suoi colleghi per errori veramente macroscopici commessi a nostro danno, crea in me molto dispiacere. Significa che la mia squadra sta subendo dei torti che sono un po’ esagerati. I punti che ci vengono tolti stanno diventando troppi. Oyono andava espulso, ma non si è verificato. Col Frosinone eravamo stati danneggiati anche in casa nostra in Coppa Italia, negandoci quel rigore, ci ha fatto uscire dal torneo. Queste cose non succedono solo quest’anno, purtroppo sono accadute anche in stagioni precedenti, rendendomi incredulo. E nel campionato in corso dopo soli 15 turni mi pare che ci siano già 3 o 4 arbitri fermati per punizione dopo l’arbitraggio di partite del Toro».