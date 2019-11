Torino, Cairo non ci sta: «Quest’anno abbiamo speso un sacco di soldi»

Torino, Cairo non ci sta dopo la sconfitta con l’Inter e la contestazione dei tifosi: «Quest’anno abbiamo speso un sacco di soldi»

Cairo non ci sta. E interviene in maniera netta a margine della sconfitta contro l’Inter, partita durante la quale è nuovamente montata la contestazione dei tifosi del Toro. «Ognuno è libero di esprimersi come ritiene, ma forse i nostri sostenitori non considerano che abbiamo tenuto tutti e preso giocatori come Verdi e Laxalt: quest’anno abbiamo speso un sacco di soldi».

Quindi, sul 3-0 incassato dai nerazzurri. «Avete visto tutti cosa è successo: abbiamo fatto due errori difensivi che non puoi concedere a nessuno, ma all’Inter in particolare. Non puoi regalare i primi due gol in quel modo. La posizione di Mazzarri? Ma che meditarci su, basta con questa storia».