Torino, cibi scaduti allo stadio: i Nas sequestrano 40 chili di prodotti

Un blitz dei Nas ha portato al sequestro di 40 chili di prodotti nello stadio del Torino. Cibo che sarebbe scaduto da mesi

Secondo quanto riferito da Repubblica, i Nas hanno fatto blitz allo Stadio Olimpico Grande Torino, durante la sfida tra i granata e il Genoa del 22 ottobre. Trovate una serie di irregolarità negli spazi e nella gestione della catena del freddo e dell’etichettatura dei cibi conservati. I Nas hanno rinvenuto alcuni prodotti nei congelatori scaduti, non avariati o deteriorati, ma che comunque avevano oltrepassato la data di scadenza.

Il quotidiano rivela che i carabinieri del Nas di Torino hanno sequestrato 40 chili di prodotti e compilato una lunga relazione finita sul tavolo del procuratore aggiunto Vincenzo Pacileo. Roberto Munnia, presidente di Gerla 1927 che gestisce il servizio di ristorazione per il Torino, è stato denunciato per la detenzione e somministrazione ai clienti di alimenti in cattivo stato di conservazione.