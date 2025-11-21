 Torino Como, Fusi: «Conservo ricordi bellissimi per loro»
Connect with us

Torino News

Torino Como, i ricordi di Luca Fusi e l’analisi del match: «Dovrei esserci, due squadre di cui conservo ricordi bellissimi. Ecco chi tiferò. Mi aspetto questo tipo di partita»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 minuto ago

on

By

Fusi

Torino Como, i ricordi di Luca Fusi e l’analisi del match. L’ex giocatore delle due squadre ha parlato al CorSera in vista dell’incrocio in campionato

Torino Como è la sfida che fa pensare a Luca Fusi, giocatore che ha militato in entrambe la squadre. Oggi ne ha parlato con il Corriere della Sera.

LA PARTITA DEL CUORE – «Lunedì dovrei essere all’Olimpico, si sfidano due squadre di cui conservo tanti ricordi bellissimi. Si tifa per un pareggio, in questi casi? Il mio cuore è sicuramente più granata… A Torino ho vissuto quattro stagioni stupende e tante esperienze uniche, con la fascia di capitano».

I MOMENTI INDIMENTICABILI – «Due su tutti. Leggere i nomi degli Invincibili del Grande Torino, a Superga: un onore incredibile, un’emozione che ti entra dentro. E poi vincere lo scudetto del 1990 nel Napoli di Maradona, il calciatore più forte del mondo. Allenarsi e giocare con lui è stato bellissimo».

MARADONA – «Marcarlo era molto difficile. Diego ti portava a spasso per il campo cercando la zona a lui più congeniale. Però, va detto, aveva sempre un gran rispetto per l’avversario».

CHE PARTITA SARÀ – «Mi aspetto un Como molto aggressivo fin dalle prime battute. Se il Toro riuscirà a superare la pressione forte e alta, troverà spazi enormi».

LEGGI ANCHE >>> Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

SIMEONE – «L’assenza purtroppo si farà sentire, perché il Cholito stava facendo molto bene. È stato un acquisto molto importante. Incarna perfettamente lo spirito Toro. Ed è un trascinatore, sia per i tifosi che per i compagni. Ma il Toro ha comunque molti elementi affidabili».

GLI ELEMENTI AFFIDABILI – «Maripán è una certezza, sta dando continuità a una difesa che, dopo un avvio difficile, si è assestata. I risultati stanno arrivando ed è tornato l’entusiasmo. Del resto, cambiando allenatore, c’era bisogno di tempo per collaudare i nuovi meccanismi. E poi mi piace tanto Paleari che, chiamato in causa, ha risposto in modo molto positivo».

IL COMO IN ALTO – «Il Como sta costruendo un progetto importante, grazie a una proprietà che ha grande disponibilità finanziaria. Vederlo nei piani alti della classifica è molto bello. L’unico rammarico è la scarsa presenza di italiani in squadra… E la Nazionale ne paga il conto».

BARONI – «È un tecnico intelligente… Quando ci sono state le prime difficoltà, ha saputo mettersi in discussione cambiando il modulo. E poi sono contento che abbia aperto il Filadelfia ai tifosi, entrando in sintonia con l’ambiente granata: un’altra mossa azzeccata».

GLI OBIETTIVI GRANATA – «Prima di pensare all’Europa bisogna portarsi con stabilità nella parte sinistra della classifica… Prima bisogna trovare ulteriore continuità di risultati, dopodiché potremo dire: ci siamo anche noi».

LEGGI ANCHE >>> Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Related Topics:

Torino News

Calciomercato Torino, pronto il riscatto per Asllani? Il presidente Cairo parla chiaro! Ecco cosa ha detto sul centrocampista dell’Inter

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

23 ore ago

on

20 Novembre 2025

By

Asllani Torino Fiorentina
Continue Reading

Torino News

Paleari sicuro: «Il Toro ha svoltato la stagione dopo quella brutta sconfitta. Sul mio percorso penso che…»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 giorno ago

on

20 Novembre 2025

By

Paleari Torino
Continue Reading