Torino, dal granata all’azzurro: cinque convocati in Nazionale

Torino, dal granata all’azzurro il passo è breve: sono ben cinque i giocatori convocati in Nazionale con l’Italia

Il Torino ha un’anima sempre più azzurra. Con Sirigu, Izzo e Belotti ancora convocati in Nazionale dal ct Roberto Mancini. Ma non sono gli unici, in casa granata, destinati a vestire la casacca della Nazionale nel corso della prossima sosta.

Il difensore Alessandro Buongiorno, infatti, è stato selezionato in Under 20 per la gara contro la Svizzera valida per la quinta giornata del Torneo 8 Nazioni. Mentre Jean Freddi Greco, con l’Under 19, sfiderà i pari età di Cipro, Slovacchia e Malta.