Torino, D’Aversa analizza la sconfitta contro il Napoli: «Recriminiamo perché le occasioni le abbiamo avute anche noi ma ecco cosa fa la differenza!»

Torino, Roberto D’Aversa ha parlato dopo la sconfitta contro il Napoli a Dazn. Queste le dichiarazioni del tecnico dei granata

Roberto D’Aversa, allenatore del Torino, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta contro il Napoli. Queste le sue dichiarazioni.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

ANALISI – «Nel primo tempo ci siamo trovati sotto, potevamo fare meglio sui gol del Napoli però la squadra non ha mai mollato. Prima del gol di Casadei abbiamo avuto un’occasione clamorosa, alla fine recriminiamo perché le occasioni le abbiamo avute anche noi ma la differenza la fa la determinazione con cui vai per fare gol o per non prenderlo».

PERCHE’ IL TORO HA SOLO 30 PUNTI – «Il tasto su cui sto battendo molto è che dobbiamo andare in campo con coraggio, stasera giocavamo contro la squadra che l’anno scorso ha vinto lo scudetto. Poi ci soffermiamo sugli episodi che ti possono girare meglio o peggio, il potenziale non è da questa posizione di classifica e dobbiamo fare in modo di risalire».

COSA METTERE IN PIU’ – «Il secondo gol era evitabile, mantenere la partita in equilibrio è importantissimo soprattutto contro una squadra di valore. Non ci possiamo soffermare sul risultato finale senza valutare situazioni nelle quali potevamo fare meglio. Nelle circostanze in cui puoi fare gol devi essere più determinato. Sull’errore tecnico ci si può lavorare mentre su quello dell’atteggiamento meno e devo dire che i ragazzi stasera hanno dato tutto, per cui da questo punto di vista sono soddisfatto».