Torino, De Biasi su Nicola: «È una persona sveglia, darà una mano ai granata»

Gianni De Biasi conosce molto bene Davide Nicola e ha approvato la scelta del Torino

Il Torino ha scelto Davide Nicola per sostituire Marco Giampaolo in panchina. Una scelta approvata da Gianni De Biasi, commissario tecnico dell’Azerbaigian e che ha avuto Nicola da calciatore proprio in granata, come dichiarato a La Gazzetta dello Sport.

«Darà una grossa mano al Toro, è una persona sveglia, intelligente, con una sensibilità particolare: nell’impresa straordinaria di Crotone ha dimostrato che ha le capacità per maneggiare situazioni così delicate. Nel mio Toro è stato il nostro jolly. Mi spiego: quando c’era da lavorare era serissimo e vi metteva un’applicazione eccezionale, poi ricorreva alla sua sottile e acuta intelligenza e alla sua ironia ed era sempre il primo a iniziare gli scherzi. È un aspetto che mi piaceva tanto di lui. Davide è una persona maledettamente seria, e si riflette nel lavoro che ha fatto finora da tecnico. Ha questo dono di saper capire le persone, essere intuitivo, molto empatico».