Torino: De Silvestri motivato da Ali, Jordan… e Walt Disney! – FOTO

De Silvestri ha mostrato su Instagram le frasi motivazionali presenti all’interno del suo armadietto

Dopo l’infortunio di inizio ottobre, che lo ha tenuto fermo per 2 settimane, Lorenzo De Silvestri ha ripreso posto sulla fascia destra del Torino e non l’ha più lasciata. L’esterno di Mazzarri, a 30 anni, ha ormai raggiunto la maturità calcistica e questo si riflette positivamente sul campo, dove è sempre uno dei migliori per costanza. De Silvestri, ieri su Instagram, ha voluto condividere con i suoi tifosi alcune delle frasi motivazionali all’interno del suo armadietto. Il calciatore granata, vista la sua carriera, ne ha certamente fatto tesoro, imparando dalle frasi storiche di Muhamad Ali e di Michael Jordan. Colpisce, in particolare, quella della Walt Disney ‘Se puoi sognarlo, puoi farlo‘. Con motivazioni del genere, è più semplice mettere tutto se stesso per la causa granata.