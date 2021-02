Torino, due calciatori della prima squadra positivi al Covid-19

Il Torino ha comunicato che due calciatori della prima squadra sono risultati positivi al Covid-19

Il Covid-19 colpisce ancora in Serie A. Il Torino infatti, attraverso una nota ufficiale, ha comunicato che due calciatori della prima squadra sono risultati positivi al Coronavirus.

«Il Torino Football Club comunica che dai tamponi effettuati nell’ambito dei controlli previsti dal protocollo in vigore a ridosso della competizione è emersa la positività al Covid-19 di due calciatori della prima squadra. In accordo con le Autorità sanitarie entrambi i tesserati sono già stati messi in isolamento fiduciario sotto la supervisione dello staff medico granata. Il Torino FC continuerà a seguire l’iter previsto dai protocolli vigenti. Ciò consentirà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attività».