Torino, l’ex Edera svela: «Ho il poster del gol alla Lazio, con Mazzarri un rimpiango una cosa»

Torino, l’ex giocatore Simone Edera si racconta, dal gol alla Lazio al tifo granata, ecco poi cosa andò ‘storto’ con Walter Mazzarri

Simone Edera – in una lunga intervista a La Stampa – ha svelato alcuni aneddoti interessati relativi alla sua esperienza al Torino. Se il futuro ed il presente lo vedono impegnato al Chieri, il passato è infatti granata. Ecco un estratto delle sue parole:

PRIMO GOL DI EDERA – «Se è vero che ho il poster? Certamente: 10 dicembre 2017, Lazio-Toro 1-3, segno con un sinistro appena entrato. Per un tifoso granata che ha passato tante domeniche a bordo campo a fare da raccattapalle è il sogno diventato realtà».

IL TORINO OGGI – «In crescita. Vanoli è stato il mio mister in Under19 nella finale europea del 2016: perdemmo con la Francia, loro avevano Mbappè, noi Dimarco, Barella, Locatelli. È un tecnico capace di dare la propria impronta e ora che sono arrivati i nuovi acquisti si vede».

RIMPIANTO – «Quando è arrivato Mazzarri, in granata non ho giocato molto, forse potevo scegliere un’altra squadra. Cercavo di mettermi in mostra negli allenamenti, ma per un tifoso granata, come si fa ad abbandonare il Toro?»