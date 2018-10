Torino-Fiorentina highlights e gol: le azioni salienti dell’anticipo delle 20:30 della 10ª giornata della Serie A 2018/2019

Torino-Fiorentina è l’anticipo serale della 10ª giornata di Serie A. La sfida, programma sabato 27 ottobre alle ore 20:30, metterà di fronte due squadre molto vicine in classifica, separate da un solo punto. Le due compagini arrivano entrambe al match di sabato reduci da un pareggio e con l’obiettivo comune di far punti per conquistare al termine della stagione un pass per le competizioni europee.

Per la sfida l’arbitro designato è il direttore di gara Michael Fabbri della sezione di Ravenna. Gli assistenti sono Carbone e Valeriani ed il quarto uomo Nasca. Al Var Guida e Paganessi. Ecco gli highlights di Torino-Fiorentina.

TORINO-FIORENTINA 0-1: Dopo neanche 120 secondi, Benassi sblocca il match su sfortunata deviazione di De Silvestri, il centrocampista viola batte Sirigu.

TORINO-FIORENTINA 1-1: Pareggia al 12′ Ola Aina con un bel destro del calciatore nigeriano che trova la carambola sulla testa di Lafont e si insacca.