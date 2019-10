Torino, forze fresche per Mazzarri: Berenguer torna disponibile

Torino, Mazzarri può sorridere: Berenguer torna disponibile. Lo spagnolo si è allenato regolarmente col resto del gruppo

Nell’ultima settimana Walter Mazzarri ha dovuto rinunciare ad Alejandro Berenguer per la distorsione alla caviglia accusata da quest’ultimo nella rifinitura pre-Udinese. Nell’allenamento al Filadelfia di oggi, però, lo spagnolo è tornato regolarmente in gruppo.

Smaltito quindi il problema fisico per il fantasista, che adesso potrà dare una mano alla causa per superare il momento poco brillante dei granata in campionato.