Torino, Giampaolo: «C’è stata la giusta reazione, il Verona è una piccola Atalanta»

Il tecnico del Torino Marco Giampaolo ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio casalingo contro il Verona. Le sue parole.

RISULTATO – «Innanzitutto portiamo a casa un altro risultato dopo quelli ottenuti precedentemente. Ci vuole tempo e pazienza. Mi è piaciuta la squadra, dovevamo giocarla così la partita. Il Verona ti fa giocare male e ti può fare male. C’è stata la giusta reazione dopo il gol subito. La squadra ora ha una buona anima.».

VERONA – «Loro sono bravi sulle seconde palle, sulle transizioni, perché giocano in verticale, sagomati uomo contro uomo. Noi siamo stati bravi a non concedere loro queste peculiarità E’ in un’Atalanta miniatura».

MERCATO – «Il mercato lo fanno i direttori sportivi. Noi ci confrontiamo».