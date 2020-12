Marco Giampaolo, tecnico del Torino, ha parlato dopo il pareggio ottenuto contro il Napoli: ecco le dichiarazioni dell’allenatore

POSSIBILITA’ ESONERO – «Ci poteva stare perché la posizione di classifica è quella ma non mi rassegno perché la squadra non merita questa posizione. La squadra è attaccata a quello che fa e oggi ha dimostrato di rispettare il suo allenatore. Oggi siamo penalizzati da alcuni minuti in alcune partite. E’ così, non ci sono alibi, bisogna stare lì, non si guarda né al passato né al futuro, è la partita di stasera quella che conta».

ABBRACCIO IZZO – «Il gesto di Izzo mi ha fatto piacere. Non devono giocare per me. Poi ovvio la prestazione mi rende orgoglioso perché vuol dire che sono ancora credibile».