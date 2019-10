Torino, i granata a Roma si affidano al talismano Frustalupi

Torino, i granata a Roma si affidano al loro talismano: Mazzarri è squalificato, in panchina va Frustalupi

In un momento di difficoltà, ogni appiglio è gradito. Anche quello della cabala, che in casa Torino risponde al nome di Nicolò Frustalupi. Il vice allenatore granata, infatti, da “titolare” in panchina vanta un ruolino di marcia davvero invidiabile. Da confermare, magari, proprio domani sera all’Olimpico contro la Lazio, data l’assenza per squalifica di Mazzarri.

L’apporto di Frustalupi, per competenza ed esperienza, va naturalmente molto oltre negli ingranaggi della gestione Mazzarri, con il quale vive dal 2002 – dai tempi di Pistoia – un rapporto simbiotico. Ma il suo score, anche sotto la Mole, è in effetti invidiabile: concreto 2-0 all’Udinese ed esaltante 4-1 sulla Sampdoria in occasione di altrettante squalifiche ai danni di Mazzarri, 0-0 esterno con il Cagliari quando il tecnico di San Vincenzo ha dovuto alzare bandiera bianca a causa di problemi di salute. Per non parlare dei tempi di Napoli, quando con Frustalupi in panchina gli azzurri superarono per 3-1 il Chelsea al San Paolo nell’andata degli ottavi della Champions League 2011/2012 che poi proprio il club inglese sollevò ai cielo. Quantomeno di buon auspicio per questo malconcio Toro, che prova così ad affidarsi (anche) al suo talismano.