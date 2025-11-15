Torino, infortunio Simeone: quando rientra e chi prende il suo posto nell’attacco di Baroni

Il Torino monitora con attenzione l’infortunio di Giovanni Simeone, ecco quando rientrerà il bomber argentino e chi prenderà il suo posto

Due titolari infortunati in altrettanti giorni. Quella che si sta per concludere non è stata decisamente una settimana da ricordare in casa Torino. Giovedì i granata hanno dovuto annoverare il nome di Ivan Ilic nella lista dei propri infortunati, ieri quello di Giovanni Simeone. Se per il centrocampista la prima risonanza svolta con la sua Nazionale (Ilic era infatti impegnato con la Serbia) parla di un «Trauma distorsivo al ginocchio sinistro», per il bomber argentino – rimasto in Piemonte anche durante la sosta – il bollettino avrebbe evidenziato una «Lesione distrattiva miofasciale del muscolo retto femorale della coscia sinistra».

Insomma, per Simeone il 2025 potrebbe (il condizionale resta d’obbligo) essere finito qui, con uno stop ipotizzabile intorno alle 4-5 settimane. El Cholito darà quindi immediatamente il via all’iter riabilitativo, per tornare il più presto a disposizione di Marco Baroni ed il suo staff. E in attesa che l’ex Napoli rientri in campo? Fortunatamente le soluzioni nel palmo del tecnico del Torino in quel reparto del terreno di gioco non scarseggiano. Per quanto – manco a dirlo – si prospetta quantomeno ostico sostituire un bomber capace di ricoprire un peso specifico tale come quello di Simeone nei meccanismi dell’attacco granata.

Ecco quindi che, già a partire dalla prossima partita col Como, il Torino si prepara a schierare Che Adams e Cyril Ngonge come propri terminali offensivi nel 3-5-2. In attesa, naturalmente, che anche Duvan Zapata perfezioni il percorso di recupero dall’infortunio al crociato della passata stagione. Nel frattempo, stamane alle 10:50 i piemontesi si presenteranno al Filadelfia per un allenamento a porte aperte, da capire se (pur infortunato) si paleserà anche lo stesso Simeone: alla ricerca di energia extra per bruciare le tappe verso il rientro.

