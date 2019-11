Torino Inter, Ansaldi sfida il passato: il bilancio da ex del calciatore

Torino Inter, sfida importante per Ansaldi che affronterà il suo passato. Positivo il bilancio del giocatore granata contro i nerazzurri

Torino-Inter sarà una partita particolare per Cristian Ansaldi, in quanto ex della squadra nerazzurra. Una sola stagione sotto l’ombra della madonnina per l’argentino, prima di arrivare proprio in granata.

La Gazzetta dello Sport sottolinea il bilancio positivo che il jolly di Mazzarri sta riuscendo a mantenere contro il suo vecchio club. Due pareggi e due vittorie il bollettino a favore di Ansaldi, che sabato proverà a mantenere la tradizione.