Torino Inter, Conte vuole l’ottava vittoria consecutiva: garanzia di scudetto

Questo pomeriggio l’Inter scenderà in campo contro il Torino per cercare di conquistare l’ottava vittoria consecutiva che per Conte significa scudetto

Una striscia di vittorie, uno scudetto. Antonio Conte lo sa ma non lo dirà mai davanti alle telecamere. Lui e l’Inter hanno ben chiaro il piano tricolore: arrivare alla sosta della prossima settimana mantenendo almeno lo stesso vantaggio sul Milan e sul resto delle inseguitrici. Vuol dire, con ogni probabilità, dover fare 6 punti tra Torino e Sassuolo. Vuol dire allungare una striscia che dura dal 30 gennaio. Sì perché Conte può centrare oggi l’ottava vittoria consecutiva in Serie A. Non è mai andato oltre con l’Inter.

Quando il tecnico nerazzurro è arrivato a otto successi consecutivi, a fine stagione è sempre arrivata la vittoria del campionato. Con la sua prima Juventus arrivò giusto a otto successi: fu scudetto. Con la seconda si è spinto fino a nove, con la terza addirittura a 12: tricolori garantiti. Antonio è così: quando prende il largo, le sue squadre diventano imprendibili. Serve un’ulteriore conferma? Il titolo con il Chelsea in Premier: 13 vittorie messe in fila tra il primo ottobre e il 31 dicembre, il suo record.