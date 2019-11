Torino Inter: le chiavi tattiche per Conte

Il match contro il Torino presenta molte insidie tattiche per la squadra di Conte. Non sarà facile trovare spazi centrali

Torino-Inter non sarà un match facile per i nerazzurri. Contro la Juve, i granata non hanno esasperato il pressing alto, la priorità era quella di blindare il centro. La squadra era molto stretta, c’era poco spazio sia per trovare l’uomo tra le linee che per servire le punte.

Considerando che l’Inter di Conte è solita sia attirare gli avversari nella pressione, sia cercare in modo diretto le punte che vengono incontro, potrebbe essere difficile trovare spazi. Sensi potrebbe aumentare l’imprevedibilità in zona di rifinitura, ma l’assenza dell’ex Sassuolo complica i piani dei nerazzurri.