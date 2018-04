Torino-Inter, Ljajic segna e chiede scusa ai suoi ex tifosi

Non ha esultato Adem Ljajic dopo il gol dell’1-0 contro l’Inter

Ha segnato un gol da attaccante vero, sbloccando Torino-Inter dopo un primo tempo largamente dominato dai nerazzurri, ma Adem Ljajic ha trovato la lucidità per non esultare. Controllarsi in quel momento non è stato facile, ma il serbo ha voluto rispettare la sua storia.

Contro la sua ex squadra, i suoi ex tifosi, Ljajic ha alzato le mani. Quasi a voler chiedere scusa per il dispiacere appena donato. Un gesto che fa onore ad un giocatore spesso definito un nomade del pallone. Ljajic ha vestito la maglia dell’Inter soltanto per una stagione, dal 2015 al 2016. Un’esperienza breve ma intensa, possiamo concludere.