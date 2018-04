Torino-Inter, l’auto-assist di Perisic: tifosi imbufaliti sui social, «gioca contro!»- VIDEO

Il tentativo di rimonta su Belotti di Ivan Perisic si è trasformato in un assist involontario per De Silvestri

Ivan Perisic viene spesso criticato di metterci scarso impegno. Ma a sua parziale discolpa diciamolo: è un periodo in cui gli gira male! La prova è arrivata durante Torino-Inter, quando una lunga rincorsa per recuperare il pallone su Belotti si è trasformata in un assist involontario a De Silvestri che ha poi messo al centro per il gol di Ljajic.

Un sacrificio non ripagato, quello del croato, che dopo il tocco che ha dato il via all’1-0 granata ha subito anche moltissime critiche sui social. Su Twitter c’è chi commenta: «Nel prepartita abbiamo ceduto #Perisic al #Torino?». Guardate un po’ cosa si dice sui social…

#Perisić sbaglia un pallonetto davvero facilissimo e poi favorisce il vantaggio Toro…difficile giocare in 12 contro 10 ! #TorinoInter — Mìrko (@mirkotwitta) April 8, 2018