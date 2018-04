Torino-Inter: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Torino-Inter, 31ª giornata Serie A 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle e sintesi

Mezzogiorno di fuoco al Grande Torino per la sfida tra i padroni di casa e l’Inter. Gara importantissima per entrambe le formazioni: Mazzarri sogna uno scherzetto alla sua ex squadra per tenere accese le speranze di qualificazione in Europa League, i nerazzurri vogliono vincere per scavalcare la Roma al terzo posto e per provare a blindare la qualificazione in Champions. Lyanco e Niang (infortunati) e Rincon (squalificato) non saranno della partita. Spalletti con il dubbio Miranda: il difensore centrale sarà regolarmente in campo. Sorpresa sulla trequarti: c’è Borja Valero e non Rafinha.

TORINO-INTER: CLICCA QUI PER AGGIORNARE

Torino-Inter: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 12.30

Torino-Inter: formazioni ufficiali

TORINO (3-4-1-2) – Sirigu; Burdisso, N’Koulou, Moretti; De Silvestri, Obi, Baselli, Ansaldi; Ljajic; Iago Falque, Belotti. A disposizione: Milinkovic-Savic, Ichazo, Barreca, Bonifazi, Berenguer, Acquah, Valdifiori, Edera, Niang. Allenatore: Walter Mazzarri.

INTER (4-2-3-1) – Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, D’Ambrosio; Gagliardini, Brozovic; Candreva, Borja Valero, Perisic; Icardi. A disposizione: Padelli, Berni, Ranocchia, Dalbert, Lisandro Lopez, Santon, Borja Valero, Vecino, Eder, Pinamonti, Karamoh. Allenatore: Luciano Spalletti.

Torino-Inter: probabili formazioni e pre-partita

TORINO (3-4-1-2) – Sirigu; Burdisso, N’Koulou, Moretti; De Silvestri, Obi, Baselli, Ansaldi; Ljajic; Iago Falque, Belotti. A disposizione: Milinkovic-Savic, Ichazo, Barreca, Bonifazi, Berenguer, Acquah, Valdifiori, Edera, Niang. Allenatore: Walter Mazzarri.

INTER (4-2-3-1) – Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, D’Ambrosio; Gagliardini, Brozovic; Candreva, Rafinha, Perisic; Icardi. A disposizione: Padelli, Berni, Ranocchia, Dalbert, Lisandro Lopez, Santon, Borja Valero, Vecino, Eder, Pinamonti, Karamoh. Allenatore: Luciano Spalletti.

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia, il tecnico del Torino Walter Mazzarri ha presentato così il match: «Sono fortissimi, ognuno ha le proprie caratteristiche. Per me, Belotti è forte come Icardi. Sono due bomber, quando stanno bene vedono la porta come pochi. Quando stava bene l’anno scorso ha fatto tantissimi gol. Se quest’anno non si fosse infortunato ne avrebbe fatti tanti ugualmente, anche se comunque non ne ha fatti pochi, in rapporto ai minuti giocati».

Queste, invece, le dichiarazioni dell’allenatore dell’Inter Luciano Spalletti: «Ora sono contento, mi piace più di prima l’Inter. Provo gusto ad allenarla anche in ottica futura. Ora siamo una squadra totale nelle potenzialità che evidenziamo. Siamo una squadra che può ambire a fare qualcosa di importante. Siamo riusciti ad uscire dal nostro periodo difficile da soli. Sono stati gli stessi giocatori a trovare la cura. Non hanno mai perso la bussola, hanno sempre trovato la loro strada».

Torino-Inter: i precedenti del match

Sono 147 i precedenti tra Torino e Inter, bilancio che sorride al Biscione: 34 vittorie granata, 48 pareggi e 65 successi nerazzurri. Lo scorso anno all’Olimpico la sfida è terminata 2-2: a segno Baselli e Acquah per il Toro, Kondogbia e Candreva per l’Inter. L’ultimo successo nerazzurro in Piemonte risale all’8 novembre 2015: 0-1, gara decisa da una girata di Kondogbia. L’ultimo successo granata, invece, è di 24 anni fa: 2-0 il 27 febbraio 1994, reti di Poggi e Cois.

Torino-Inter: l’arbitro del match

La sfida Torino-Inter sarà diretta da Paolo Tagliavento: il fischietto della sezione di Terni verrà coadiuvato dagli assistenti Meli e Vuoto, con il quarto uomo Fourneau. Infine, addetti al Var Maresca e Posado. 14 le gare dirette in Serie A dall’arbitro 45enne: 58 ammonizioni, 5 espulsioni (3 per doppia ammonizione) e 5 rigori assegnati. Due fin qui gli incroci con il Toro: il 2-2 con la Sampdoria e l’1-1 con l’Atalanta. Tre, invece, gli incroci con l’Inter: tre vittorie per i nerazzurri , il 3-0 con la Fiorentina, il 3-2 con il Milan e lo 0-5 con la Sampdoria.

Torino-Inter Streaming: dove vederla in tv

Torino-Inter sarà trasmessa a partire dalle ore 12.30 in diretta sulle frequenze satellitari di Sky Sport (canali Sky Supercalcio e Sky Calcio 1, anche in HD) e su quelle in digitale terrestre di Mediaset Premium Sport (anche in HD). Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go e Premium Play. Sarà possibile vedere la gara su mobile anche tramite piattaforma Serie A TIM TV (in televisione tramite decoder TIMvision) o acquistarla direttamente sul sito Sportube.