Torino, Vagnati: «Juric ha dato la scossa. Belotti? Sul rinnovo nessuna novità...»

Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, in una intervista a La Stampa ha parlato dell’inizio di stagione della squadra allenata da Ivan Juric.

JURIC – «Juric ha voluto dare una scossa. A noi il compito di metterlo nelle migliori condizioni possibili per lavorare. Quando scegli uno come lui sai di prendere un allenatore con certe caratteristiche, anche fuori dal campo: la forza di Juric è proprio questa e noi lo sapevamo. Ivan è un tecnico che sa come entrare nella testa del gruppo e quando accade il gruppo ti dà tutto: puoi chiedere ai ragazzi di correre per 12, 13 chilometri o di lavorare come non hanno mai fatto e nessuno si tira indietro. Si chiama credibilità e Juric è credibile agli occhi di tutti».

MERCATO – «Zima, Brekalo e Praet sono operazione nate prima, molto prima. Trattative che non puoi mettere in piedi quando il mercato sta per chiudere».

ZIMA – «Stiamo parlando di un ragazzo giovane, ma di grande personalità: al tecnico è piaciuto subito».

PRAET – «Lo avevamo in testa già un anno fa: ha voluto fortemente il Toro e noi lui».

BELOTTI – «Dopo la sosta dovremo riaverlo a disposizione: non ha avuto un’infrazione al perone, ma un ematoma che lo tormentato. Il suo futuro? Sul rinnovo non ci sono novità, aspettiamo che torni protagonista: la nostra offerta la conosce».