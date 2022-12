Torino, idea doppia punta per Juric

Il Torino lavora in questa sosta per farsi trovare pronto per il ritorno in campo, Juric starebbe pensando a un cambio modulo per rilanciare la zona gol

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’allenatore granata starebbe pensando di mettere le due punte insieme. Pellegri e Sanabria con il trequarti a innescarli. Per far crescere il gol il tecnico sta valutando questa soluzione.