Conferenza stampa Juric: «A Salerno sarà dura. Dobbiamo avere un obiettivo reale»

Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la Salernitana di domani. Le sue dichiarazioni:

«La base dello sport è avere un obiettivo: ora può dartene uno, il decimo posto è un qualcosa di inventato. Le otto o nove sono irraggiungibili per noi, facciamo battaglia con altri per provare a vincere. In questo momento l’Europa non è reale. Servono grandi motivazioni dei singoli e del gruppo. Quella di domani contro la Salernitana sarà una partita difficile contro una squadra forte e allenata bene. Mercato? La società vuole accontentarmi e provare a migliorare però bisogna vedere se ci sono giocatori che possono aiutarci in questo. Abbiamo bisogno di qualcuno di sostanzioso. Spero che si mantenga questa struttura migliorando altri aspetti»