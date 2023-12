Juric-tifosi, l’incontro e l’indagine della Procura: ecco cosa rischia il Torino

Sotto indagine della Procura della Figc c’è ancora l’incontro tra Juric e gli ultras della Curva Maratona del Torino dell’8 novembre

L’indagine della FIGC è volta a capire se siano state violate le norme federali. Ma cosa prevedono le norme? L’articolo 25 del “Codice di giustizia sportiva. Prevenzione di fatti violenti” dice: «Durante le gare o in situazioni collegate allo svolgimento della loro attività, ai tesserati è fatto divieto di avere interlocuzioni con i sostenitori o di sottostare a manifestazioni e comportamenti degli stessi che costituiscano forme di intimidazione, determinino offesa, denigrazione, insulto per la persona o comunque violino la dignità umana».

Proprio per questo il Toro rischia un’ammenda di «20.000 euro per violazioni in ambito di Serie A; euro 8.000 per violazioni in ambito di Serie B; euro 4.000 per violazioni in ambito di Lega Pro”. Dunque, il Torino rischia un’ammenda di 20mila euro per l’accaduto».