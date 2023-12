Torino, Juric: «Le lacrime di Zapata? Duvan è un giocatore forte con un grande cuore»

Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match di Serie A vinto contro l’Atalanta

Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match di Serie A vinto contro l’Atalanta.

PAROLE – «Lacrime Zapata? Dal primo giorno è stato spettacolare. È un giocatore serio, ha un grandissimo cuore ed è la sua prima caratteristica. È un giocatore forte, oggi ha fatto tutto e siamo contenti che lui si trovi bene a Torino. Penso che dopo la sosta abbiamo preso un’altra strada. Gli ultimi due risultati sono stati penalizzanti ma oggi abbiamo giocato bene la partita, facendo tre gol e rischiando poco contro una grande squadra. Abbiamo controllato la partita. Il Torino è speciale. Ha una storia particolare e anche pesante. I sentimenti sono speciali. Sicuramente per i tifosi vedere un Zapata così e poi commuoversi fa piacere. Ha tanto amore per questa squadra. C’è sintonia nel mio Torino. Vogliamo giocare sempre così e non cambiare anche se andiamo in vantaggio. Sul 2-0 abbiamo gestito benissimo la partita. Bisogna continuare così. Questa è una bella vittoria. Il Toro mi piace tanto da cinque, sei partite. Stasera si è visto che siamo sulla buona strada».