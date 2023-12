Torino, Juric: «Le nostre ultime prestazioni sono la conseguenza dell’atteggiamento»

Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro il Frosinone. Le sue dichiarazioni

PAROLE – «Vedo determinazione da un bel po’, da un paio di mesi. Ci alleniamo bene e concentrati, con voglia di migliorare. Le prestazioni sono la conseguenza dell’atteggiamento, speriamo di continuare così. Frosinone? Ci sono tanti ragazzi di talento, mette tutti in difficoltà. In casa sono devastanti, lo stadio è bello e piccolo e i tifosi li spingono. Sarà difficilissima, è uno scontro diretto di metà classifica. Ci sono tante squadre buone, è difficile fare punti e siamo tutti vicini. Loro sono allenati benissimo, hanno tanti giocatori interessanti e il ds sa scegliere bene. Sanabria e Zapata? E’ dall’inizio che li vedo bene, parlano spagnolo e stanno spesso insieme. E’ una coppia che va d’accordo anche a livello umano. Hanno fatto ottime partite, l’altro giorno hanno segnato. Ma anche in altri casi sono rimasto contento, speriamo che continuino così».