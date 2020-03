Torino, la lista di Martino: «Quattro giovani granata pronti per la A»

Torino, la lista della spesa dell’ex Max Martino: «Quattro giovani granata in prestito pronti ma per la A: ecco chi sono»

Max Martino fa la lista della spesa. L’attaccante classe 1997, costretto a ritirarsi ad appena 21 anni dopo tre operazioni al ginocchio, ripensa alla sua Primavera del Torino campione d’Italia nel 2015. «Già allora Edera e Bonifazi erano un passo davanti a tutti. Li sento spesso, perché abbiamo una chat su Whatsapp con tutto quel gruppo tricolore…».

Ma per due elementi che la Serie A la stanno già vivendo, ce ne sono altri che potrebbero raggiungerla – magari proprio in granata – negli anni a venire. «A partire da Segre, che al Chievo sta compiendo un grande exploit: era già bravo, ma credo sia stato quello capace di migliorarsi più di tutti da allora. Ma faccio anche altri tre nomi: Candellone perché nessuno ha la sua fame in campo, Proia perché se allenassi una squadra in mezzo al campo lo vorrei sempre con me e Zenuni perché nessuno ha la sua qualità pura. Sono tutti in prestito tra B e C ma, alla prima grande opportunità, la sapranno sfruttare».