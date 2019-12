Torino, lavoro a parte per l’infortunato Belotti in vista di Verona

Belotti si è allenato in disparte, difficile vederlo in campo nella trasferta del Torino a Verona. Out anche De Silvestri

Ancora lavoro a parte per Andrea Belotti, che ha saltato già due partite in seguito all’infortunio all’anca subito in Torino – Inter. Resta in forte dubbio per la trasferta a Verona contro l’Hellas.

Come riferito sul sito ufficiale del Toro, lavoro personalizzato anche per De Silvestri a causa di un infortunio al ginocchio. La squadra ha effettuato una doppia seduta, mentre ha in programma un’allenamento tecnico-tattico in preparazione alla sfida di domenica.