Torino Lazio, dentro alla prima di D’Aversa: la ricostruzione delle ultime ore in casa granata e quel precedente che lascia buone speranze

Torino Lazio, D’Aversa verso l’esordio in granata: la ricostruzione delle ultime ore e quel precedente che lascia ben sperare

Roberto D’Aversa non ha quasi avuto il tempo di disfare le valigie. Dal suo primo allenamento di martedì pomeriggio, subito dopo la presentazione ufficiale al fianco del presidente Urbano Cairo, l’attenzione si è spostata drasticamente sull’emergenza. Domani il nuovo tecnico granata farà il suo esordio casalingo allo stadio Olimpico Grande Torino contro la Lazio di Maurizio Sarri. Un debutto che si preannuncia rovente, immerso in un clima di durissima e aperta contestazione.

Un ambiente in ebollizione e lo spettro retrocessione

Il neo allenatore toccherà subito con mano la spaccatura totale tra la tifoseria e la società. I segnali lasciati nei giorni scorsi sono pesantissimi: dal letame sversato di notte davanti ai cancelli del Filadelfia con striscioni ostili (“M** come Cairo”), ai volantini fuori dallo stadio che ritraggono il patron in versione pagliaccio (“Io non posso entrare”), fino al coro “Tutti fuori”. Tutto questo mentre la classifica piange. Il Torino deve guardarsi disperatamente alle spalle per evitare il baratro: il recente pareggio tra Parma e Cagliari non aiuta, e a sole tre lunghezze di distanza soffia sul collo un terzetto pericolosissimo formato da Lecce, Cremonese e Fiorentina.

I precedenti storici nell’era Cairo

Considerando solo la Serie A, D’Aversa è l’ottavo allenatore a subentrare a stagione in corso sotto la gestione Cairo. La storia dei debutti in panchina è un’altalena di emozioni:

• Chi ha vinto: Walter Mazzarri (netto 3-0 al Bologna nel gennaio 2018) e Gianni De Biasi (successo sul Cagliari).

• Chi ha pareggiato: Davide Nicola (X contro il Benevento nel 2021).

• Chi è crollato: Moreno Longo (1-3 interno con la Sampdoria nel 2020), ancora De Biasi (1-0 contro l’Inter nel 2008), Walter Novellino (pesante 5-2 a Bologna nel 2008) e Giancarlo Camolese (1-0 a Palermo nel 2009).

Il talismano D’Aversa

C’è però un raggio di luce. D’Aversa è un tecnico metodico, abituato a plasmare le sue squadre in estate, e in carriera è subentrato in corsa una sola volta. Il precedente, però, è un amuleto: l’8 dicembre 2016 prese le redini del Parma e bagnò l’esordio espugnando il campo del Südtirol (1-0). Riuscirà a ripetere la magia anche all’ombra della Mole?