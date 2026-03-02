Torino Lazio, il silenzio assordante delle due tifoserie: la riflessione di Polverosi. Sarri ha un solo modo per salvare la stagione

Torino Lazio, il silenzio assordante delle due tifoserie: la riflessione del giornalista Alberto Polverosi. L’analisi sul momento delle due squadre

L’atmosfera vissuta all’Olimpico Grande Torino ha riportato alla mente scenari passati. L’editoriale di Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport fotografa una partita surreale, segnata dalle proteste contro le presidenze. Sugli spalti, la desolazione è totale. In questo incrocio delle contestazioni, ad avere la meglio è stato Urbano Cairo su Claudio Lotito.

ATMOSFERA SURREALE – «Il calcio come ai tempi del Covid».

STADIO DESOLATO – «Nell’Olimpico Grande Torino, come sarebbe accaduto nell’Olimpico di Roma, curve vuote, un silenzio che turba e trasforma lo stadio in un acquario»

Il debutto sulla panchina del Torino non poteva andare meglio per D’Aversa, che incamera i tre punti soffrendo solo nell’ultimo quarto d’ora della gara terminata 2-0. La mossa decisiva è l’intuizione tattica di schierare subito insieme Simeone e Zapata, autori delle reti. La squadra, reduce da un punto nelle tre gare precedenti, ha mostrato carattere per allontanarsi dalla zona retrocessione.

Di fronte a questo avversario, la Lazio è apparsa spenta e preda di un’involuzione preoccupante. L’emblema del disastro è la genesi del primo gol, un concentrato di leggerezze: la spizzata di Simeone che anticipa Provstgaard, la chiusura di Romagnoli sul tiro di Zapata e l’errore di Pellegrini. Una pochezza che ha generato il disarmo di Sarri:

RESA BIANCOCELESTE – «Loro sono troppo più vivi di noi»

Il cammino resta fiacco, con appena due punti in quattro partite da inizio febbraio.

ULTIMA SPERANZA – «Ora a Sarri resta solo la Coppa e se dovesse arrivare in finale avrebbe reso una stagione sciagurata (non per colpa sua), iniziata col “tranello” dello stop sul mercato e proseguita con la furibonda contestazione a Lotito, in qualcosa da non buttare via del tutto»