Torino, le ultime in vista del Sassuolo: terapie per Baselli

Il Torino ha ripreso gli allenamenti dopo la sconfitta contro l’Inter. I granata si preparano al doppio impegno con Sassuolo e Sampdoria: terapie per Baselli

Il Torino ha ripreso immediatamente gli allenamenti al Filadelfia dopo la sconfitta contro l’Inter. Per i granata doppio turno fondamentale con Sassuolo e Sampdoria. Il solo Daniele Baselli a parte. Il report completo.

«Ripresa della preparazione per il Torino al Filadelfia in vista del recupero della ventiquattresima giornata di serie A contro il Sassuolo (calcio d’inizio mercoledì alle ore 15 allo stadio Olimpico Grande Torino). Doppio programma per i granata: i giocatori impiegati ieri contro l’Inter hanno svolto un programma defaticante con lavoro di scarico, mentre per tutti gli altri elementi a disposizione Davide Nicola ed il suo staff hanno diretto l’allenamento in campo alternando la parte atletica a quella tecnica. Solo terapie per Baselli, uscito ieri anzitempo per un trauma contusivo alla caviglia destra. Domani in calendario la sessione di rifinitura».