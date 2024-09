Torino Lecce, UFFICIALI le formazioni: le scelte di Vanoli e Gotti per il match dell 15 di Serie A. Zapata sfida Krstovic

Ecco le formazioni ufficiali di Torino e Lecce, che alle 15 scenderanno in campo allo Stadio Olimpico Grande Torino per la sfida del quarto turno di Serie A. Ecco i due undici in campo e le scelte degli allenatori:

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Masina; Lazaro, Ricci, Linetty, Ilic, Pedersen; Adams, Zapata. Allenatore: Vano

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Pierret, Ramadani; Morente, Berisha, Rebic; Krstovic. Allenatore: Gotti.