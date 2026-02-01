Torino News
Torino Lecce LIVE 1-0: fine primo tempo, Adams sblocca la gara!
Torino Lecce, allo Stadio Olimpico Grande Torino il match valido per la ventitreesima giornata di Serie A: ecco sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE
Torino Lecce, allo Stadio Olimpico Grande Torino il match valido per la ventitreesima giornata di Serie A: ecco sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE
1′ – Il match è iniziato
29′ – GOL DEL TORINO: Chp Adams sblocca la partita. Pedersen allunga per Vlasic, che imbuca – perfettamente – per Adams. Da ottima posizione lo scozzese batte Falcone
45′ – Fine primo tempo
LEGGI ANCHE – Mateta Milan, è una corsa contro il tempo: l’attaccante ha una speranza. A poche ore dalla fine del mercato