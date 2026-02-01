Connect with us

Torino Lecce LIVE 1-0: fine primo tempo, Adams sblocca la gara!

Torino Lecce, allo Stadio Olimpico Grande Torino il match valido per la ventitreesima giornata di Serie A: ecco sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

1′ – Il match è iniziato

29′ – GOL DEL TORINO: Chp Adams sblocca la partita. Pedersen allunga per Vlasic, che imbuca – perfettamente – per Adams. Da ottima posizione lo scozzese batte Falcone

45′ – Fine primo tempo

