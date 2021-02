Sasa Lukic raggiunge un traguardo davvero importante: 100 presenze con la maglia del Torino. Per lui una maglia speciale – FOTO

Sasa Lukic raggiunge un traguardo importante con la maglia del Torino: 100 presenze per lui in granata. Il centrocampista ricopre un ruolo di grande importanza anche per Nicola.

In occasione dell’importante traguardo, la società ha omaggiato Lukic con una maglia speciale: la maglia granata con il suo nome e un cambio di numero, ovvero il 100 a simboleggiare le gare giocate con la società di Cairo.