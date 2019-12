Torino: Lukic punta, Berenguer e Verdi ai lati

Lukic ha giocato come prima punta in Genoa-Torino. I granata si sono schierato con un 3241 in fase di possesso

Senza Belotti e con Zaza in panchina, Mazzarri ha schierato il Torino a Marassi con una formazione atipica. In teoria c’era un attacco leggero con Berenguer e Verdi in avanti. In pratica, è stato Lukic ad agire come prima punta.

Si vede con chiarezza nella slide sopra. Il serbo è al centro dell’attacco, con Berenguer a sinistra e Verdi a destra. Il Torino si è quindi schierato con una sorta di 3421. Va detto che, nonostante un buon pressing, la produzione offensiva dei granata è stata parecchio inefficace, col gol arrivato solo tramite piazzato.