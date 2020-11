Ennesima rimonta subita dal Torino che ancora una volta lascia punti per strada. Ecco l’incredibile dato negativo.

Cambiano gli allenatori ma la crisi di risultati del Torino non accenna a fermarsi. Contro lo Sampdoria è arrivata l’ennesima rimonta subita di questo campionato.

Come riferito da Giuseppe Pastore, i granata negli ultimi 12 mesi si sono trovati in vantaggio per 22 volte su 33 partite disputate ma solo in sette casi sono riusciti a portare a casa i tre punti.