Torino, Pjaca: «Pronto a tornare. Dopo la sosta dobbiamo fare più punti»

Marko Pjaca, attaccante del Torino, è stato intervistato dai canali ufficiali del club granata.

CONDIZIONE – «Mi sento bene. Ovviamente non sono al top perchè ho bisogno di giocare per tornare in forma, ma è stato molto importante tornare con lo Spezia, non devo aspettare due settimane per scendere in campo. Mi sento bene, lavoro bene e direi che sta andando come previsto».

ALLENAMENTI – «Molto forti ed intensi, ci prepariamo per la gara dopo la sosta. Spero che il lavoro ripaghi alla fine».

JURIC – «Con lui ho un rapporto buono come tutti i compagni. Mi piace molto il modo in cui ci fa giocare, sappiamo tutti cosa fare e come esaudire le sue richieste. E’ molto importante».

FIDUCIA – «Mi fa piacere, so che è una responsabilità in più e cerco di ripagare tutti».

STAGIONE – «Secondo me ci sono margini di miglioramento, però giochiamo molto bene. E’ importante, però forse non abbiamo fatto i punti che avremmo meritato. In campo ci è mancata la fortuna in qualche partita, speriamo di fare meglio dopo la sosta».

GRUPPO – «Siamo un gruppo bellissimo, siamo molto amici e ci aiutiamo tanto. Abbiamo fiducia in questa squadra, lo vogliamo dimostrare sempre».

MIGLIOR RAPPORTO – «Con i connazionali è più facile ovviamente. Con Lukic e Vanja parliamo la stessa lingua, è più semplice».

BREKALO – «In campo si parla solo italiano. Josip capisce quasi tutto, io gli do una mano se deve chiarire qualcosa».

TIFOSI – «Sono molto appassionati, ogni partita ci danno una mano con il loro sostegno. Segnare sotto la Maratona è bellissimo, spero di potermi ripetere».