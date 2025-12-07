 Torino Milan, Allegri in conferenza stampa: «Ci sono numeri che dobbiamo smentire. Sulla classifica dico una cosa»
Torino Milan, Allegri in conferenza stampa: «Ci sono numeri che dobbiamo smentire. Sulla classifica dico una cosa»

3 secondi ago

Torino Milan, Allegri in conferenza stampa fa il punto sulla trasferta in terra granata. Ecco le parole del tecnico rossonero

Alla vigilia di Torino Milan Allegri ha parlato in conferenza stampa. Ecco alcune delle dichiarazioni del tecnico rossonero.

TORINO-MILAN – «Ci sono dei numeri che vanno smentiti. Il Milan ha vinto una sola volta negli ultimi 12 anni. Giochiamo contro una squadra solida con valori tecnici importanti. Da qui a gennaio dobbiamo rimanere nelle prime 4. Giocare ora a Torino non è semplice».

CLASSIFICA CORTA – «Inter e Napoli sono le squadre più attrezzate per vincere il campionato. Al momento la classifica è un pò un’anomalia. Ad un certo punto la classifica si allungherà e noi dobbiamo essere bravi a rimanere attaccati nelle prime 4».

BOLLETTINO INFORTUNATI – «Santiago Gimenez speriamo di riaverlo presto perchè è importante dal punto di vista tecnico e numerico. Pulisic ha avuto un attacco febbrile stanotte e vedremo se domani ci sarà. Athekame sta procedendo bene. Fofana lo avremo tra Sassuolo e la Supercoppa. Importante fare 6 punti in queste due partite. Pulisic? Vediamo domani». LEGGI LA CONFERENZA COMPLETA SU MILANEWS24.COM

Pulisic ci sarà lunedì? Le ultime indiscrezioni in casa Milan non lasciano dubbi. Il punto

3 ore ago

7 Dicembre 2025

Pulisic Classifica marcatori Serie A
Calciomercato Milan, Tare prosegue con la 'linea verde': nel mirino del ds rossonero uno dei migliori talenti presenti nel Bayern Monaco. Le ultimissime

4 ore ago

7 Dicembre 2025

Igli Tare
