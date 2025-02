Torino-Milan, i Top e i Flop di Vanoli: Milinkovic è mostruoso, Pedersen troppo impreciso e responsabile del rigore

Tutti i voti ed i giudizi per i calciatori del Torino dopo la vittoria casalinga per 2-1 contro il Milan. I dettagli in merito ai granata

Nella vittoria del Torino sul Milan, un 2-1 che ha visto i granata fare molte cose positive per ottenere i 3 punti, spiccano le prove di due giocatori. Sono loro due a rappresentare il massimo e il minimo della formazione di Paolo Vanoli, senza ombra di dubbio per i due quotidiani di Urbano Cairo.

I TOP

MILINKOVIC-SAVIC – Unanimità per le due testate per il portierone del Toro, eroe della serata premiato con l’8,5 in pagella. Motivazione del Corriere della Sera: «Mura subito Gimenez, poi para il quarto rigore stagionale (su cinque): il tuffo basso sulla destra è mostruoso, Pulisic gelato. Plastico con Joao Felix, miracoloso quando spedisce in angolo il rasoterra a colpo sicuro di Reijnders. L’uscita bassa che chiude la gara scatena la standing-ovation in via Filadelfia». Ecco la descrizione de La Gazzetta dello Sport: «Para un altro rigore, il numero 4 (su 5) della sua stagione, e fa un grande intervento su Gimenez. Dice di no anche a Fofana, Joao Felix e Reijnders».

I FLOP

PEDERSEN – Accenti diversi, ma per entrambi è non solo il peggiore, ma anche l’unico insufficienza della squadra granata. 5,5 dalla Gazzetta: «Suo il lancio che provoca l’1-0. Contro Leao tiene, ma commette un paio di sbavature tra le quali il fallo da rigore. Maignan gli nega il 2-0». Più severo il Corriere, lo abbassa di mezzo punto: «Imprecisioni a raffica e il braccio troppo alto che manda il Milan dagli undici metri».