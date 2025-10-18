Torino Napoli, finale ad alta tensione all’Olimpico! Annullata una rete Lang al 93′ ma non finisce qui! Spunta l’esito a sorpresa del VAR

Torino Napoli, che brividi nel recupero! Noa Lang va in gol al 93’, ma il VAR annulla e resta il giallo. La ricostruzione

Finale beffardo allo stadio Olimpico Grande Torino nella sfida valida per la settima giornata di Serie A. Sotto 1-0 per la rete di Simeone, il Napoli aveva trovato il pareggio al 93’ con la prima firma in azzurro di Noa Lang.

L’esultanza del giocatore olandese, che si è tolto la maglia dopo il gol, è però durata pochissimo: il VAR ha infatti segnalato la posizione di fuorigioco al momento del tiro di Politano, respinto dal palo prima del tap-in vincente.

La rete è stata annullata dall’arbitro Marcenaro, ma l’ammonizione inflitta a Lang per l’esultanza non è stata cancellata. Un episodio che ha lasciato l’amaro in bocca al Napoli: niente pareggio e, in più, un cartellino giallo pesante per il suo attaccante.

LEGGI ANCHE – Torino Napoli 1-0: Baroni risorge con l’ex Simeone! Conte non sfonda, ma che brivido il gol (annullato) a Lang nel finale

