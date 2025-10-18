 Torino Napoli, finale ad alta tensione all'Olimpico! Annullata una rete Lang al 93' ma non finisce qui! Spunta l'esito a sorpresa del VAR
Connect with us

Torino News

Torino Napoli, finale ad alta tensione all’Olimpico! Annullata una rete Lang al 93′ ma non finisce qui! Spunta l’esito a sorpresa del VAR

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

36 secondi ago

on

By

Conte

Torino Napoli, che brividi nel recupero! Noa Lang va in gol al 93’, ma il VAR annulla e resta il giallo. La ricostruzione

Finale beffardo allo stadio Olimpico Grande Torino nella sfida valida per la settima giornata di Serie A. Sotto 1-0 per la rete di Simeone, il Napoli aveva trovato il pareggio al 93’ con la prima firma in azzurro di Noa Lang.

L’esultanza del giocatore olandese, che si è tolto la maglia dopo il gol, è però durata pochissimo: il VAR ha infatti segnalato la posizione di fuorigioco al momento del tiro di Politano, respinto dal palo prima del tap-in vincente.

La rete è stata annullata dall’arbitro Marcenaro, ma l’ammonizione inflitta a Lang per l’esultanza non è stata cancellata. Un episodio che ha lasciato l’amaro in bocca al Napoli: niente pareggio e, in più, un cartellino giallo pesante per il suo attaccante.

LEGGI ANCHE – Torino Napoli 1-0: Baroni risorge con l’ex Simeone! Conte non sfonda, ma che brivido il gol (annullato) a Lang nel finale

Related Topics:

Torino News

Pagelle Torino Napoli: ecco i TOP-FLOP e i voti della partita

Published

14 minuti ago

on

18 Ottobre 2025

By

Buongiorno
Continue Reading

Torino News

Baroni, conferenza stampa Torino Napoli 1-0: le dichiarazioni del tecnico post gara

Published

27 minuti ago

on

18 Ottobre 2025

By

Baroni Inter Torino
Continue Reading