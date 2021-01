Torino, negativi gli accertamenti per Izzo: previsti comunque nuovi esami

Armando Izzo è rientrato regolarmente da Benevento ma il Torino ha già predisposto ulteriori esami per i prossimi giorni. La situazione

Non destano preoccupazione le condizioni di Armando Izzo dopo il colpo alla nuca subito ieri sera nel corso della partita contro il Benevento. Il difensore ieri sera è stato precauzionalmente trasportato in ospedale a Benevento per alcuni accertamenti, che hanno dato esito negativo.

Izzo è così rientrato a Torino con il resto della squadra ma come riferisce Tuttosport verrà rivalutato e monitorato nei prossimi giorni.