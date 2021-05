Torino, Nicola: «Futuro? Penso solo all’allenamento di oggi»

Davide Nicola in conferenza stampa ha parlato del suo futuro sulla panchina del Torino: le sue parole

«Ho già avuto esperienze di questo tipo e abbiamo fatto un ottimo lavoro. Non mi è mai passato per la testa in questo periodo, il mio futuro è il presente. Non dedico un pensiero a qualcosa che sfugge al mio controllo: se potrò cominciare dall’inizio, è per ciò che faccio adesso. Non sono misurabili la forza mentale o le emozioni, non esistono computer che possa misurare le emozioni che provi facendo quello che stai facendo. Non saprei cos’altro aggiungere, spero non vi arrabbierete se non rispondo ma a me ora interessa non dico nemmeno la partita di domani, ma solo l’allenamento di oggi».