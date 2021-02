Torino, Nicola: «Importante trovare equilibrio ma dobbiamo migliorare»

Quarto pareggio consecutivo per Davide Nicola da quando è diventato allenatore del Torino. La sua analisi della partita con il Genoa

Il tecnico del Torino Davide Nicola ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio per 0-0 dei granata contro il Genoa. Queste le sue parole raccolte da ToroNews.

PRESTAZIONE – «E’ stata una partita molto combattuta, lottata fino in fondo da parte di due squadre che si sono annullate a vicenda e si vede nelle occasioni prodotte. Per noi era importante trovare equilibrio nella fase di non possesso e da questo punto di vista sono soddisfatto»

RISULTATO – «Oggi abbiamo giocato contro la squadra più in forma del campionato, che sta subendo pochissimi gol. Riuscire a fare risultato è importante, non è un mistero che noi dobbiamo salvarci e dunque dobbiamo fare punti con chiunque».

ABBRACCIO A FINE PARTITA – «In quelle situazioni a fine partita cerchiamo coerenza con i messaggi del prepartita, è un debriefing a caldo che deve suggellare i valori che ci devono contraddistinguere. E’ una ricerca della coerenza tra quello che ci siamo detti in settimana e quello che abbiamo fatto in partita. Da quando ci sono io questa coerenza c’è stata. Poi è chiaro che in settimana si va a sviscerare quello che è successo. Noi sicuramente dobbiamo migliorare e crescere, comunque».