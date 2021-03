Il Torino lavora in vista del recupero contro il Sassuolo in programma domani pomeriggio. Belotti torna titolare al fianco di Sanabria

Il Torino lavora in vista del recupero contro il Sassuolo in programma domani pomeriggio. Segnali positivi per il tecnico Davide Nicola.

Secondo Tuttosport, Andrea Belotti non è ancora al meglio ma sarà comunque in campo dal primo minuto al fianco di Antonio Sanabria.