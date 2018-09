N’Koulou lancia l’allarme: «In Italia c’è razzismo»

Faro della difesa del Torino di Walter Mazzarri, Nicolas N’Koulou ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport: ecco le sue parole

Arrivato nell’estate 2017 dal Lione, Nicolas N’Koulou è diventato fin da subito il perno del Torino. Il difensore, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato così del suo arrivo in granata: «Se sei nuovo e straniero, come nel mio caso, devi fare uno sforzo in più. Io mi sono adattato al progetto. Quando mi hanno parlato del Toro ero orgoglioso di poter giocare qui. La mia è una lotta quotidiana per ripagare la fiducia».

Continua l’ex Lione, parlando della sfida di domenica contro il Napoli: «Sarà una gara molto difficile: è una delle migliori della Serie A. Preferisco incontrarli ora che non sono forse ancora al top della condizione». Infine, una battuta sul problema razzismo in Italia: «Penso che ci sia, purtroppo. Noi di colore ci consideriamo fratelli con tutti, ma purtroppo per qualcun altro non è così. Non dovremmo più neanche discuterne e invece è una tema ancora presente».